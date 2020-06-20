دولي

باحثون نيجيريون: توصلنا إلى لقاح لفيروس (كورونا)

باحثون نيجيريون: توصلنا إلى لقاح لفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق من العلماء النيجيريين، اليوم السبت، توصلهم إلى اكتشاف لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد بحسب وسائل الإعلام النيجيرية.

ومن المتوقع أن يتم تعبئة اللقاح لاستخدامه على نطاق واسع خلال 18 شهرا على الأقل، كما يقول قائد الفريق العلمي

ونقل موقع القيادة الإخباري عن رئيس مجموعة (COVID-19) للأبحاث، الدكتور أولاديبو كولاولي أن فريقه يؤمن أنه يضع حلولا لهذه الجائحة العالمية، ونحن مستعدون للعمل بكل قوتنا خلف فريق الباحثين وجعل اللقاح حقيقة. 

وقال، كولاولي للصحفيين في جامعة أديليك في ولاية إيدا النيجيرية: "إن اللقاح حقيقي، لقد تحققنا منه عدة مرات. إنه يستهدف الأفارقة، ولكنه سيعمل أيضا في أعراق أخرى، سينجح بفضل تصميمنا. لقد تطلب الكثير من البحث العلمي، يوم الجمعة".

وأشار إلى أن عدد الذين يحتاجون إلى لقاحات أكثر من أولئك الذين يحتاجون إلى الأدوية ولهذا ركز البحث على لقاح.

ووفقا له، فإن الدراسة التي اعتمد عليها اللقاح تم تمويلها في البداية من مختبر Trinity Immunodeficiency Laboratory وHelix Biogen Consult ، gbomosho، مع حوالي 7.8 مليون نايرا نيجيري (20000 دولار).

وتابع قائلا إن فريقه عمل بشكل مكثف على جينوم الفيروس من عينات عبر إفريقيا لاختيار أفضل المرشحين المحتملين للقاح.

وكشف كولاول، دون تسمية اللقاح، أن الباحثين في الفريق صنعوا تركيبات اللقاحات الكامنة المحتملة.

وأضاف أن إطلاق اللقاح سيستغرق ما لا يقل عن 18 شهرا لاستخدامه على نطاق واسع، نظرا لما يتطلبه من البحث والتحليل والموافقات التي تطلبها السلطات الطبية.

وتم تسجيل أعلى عدد من الوفيات في قارة إفريقيا في مصر حيث بلغ عددهم 2017، تليها جنوب إفريقيا بـ 1،831 حالة وفاة، والجزائر 825، والسودان 506 ونيجيريا بـ 475.

وكانت الدول التي لديها أكبر عدد من حالات الإصابة هي جنوب إفريقيا بـ 87715، ومصر بـ 52211، ونيجيريا بـ 18480 والجزائر بـ 11504.

أخبار ذات صلة

الصحة الروسية: تسجيل 161 وفاة و7889 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال يوم

الصحة الروسية: تسجيل 161 وفاة و7889 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال يوم

مظاهرات في مالي تطالب برحيل الرئيس

مظاهرات في مالي تطالب برحيل الرئيس

بيونغ يانغ: حرب جديدة بشبه الجزيرة الكورية قد تؤدي لتدمير أمريكا

بيونغ يانغ: حرب جديدة بشبه الجزيرة الكورية قد تؤدي لتدمير أمريكا

تحذيرات في إسرائيل: دخول الموجة الثانية من وباء (كورونا)

تحذيرات في إسرائيل: دخول الموجة الثانية من وباء (كورونا)

الولايات المتحدة تُسجّل نحو 30 ألف إصابة جديدة بـ (كورونا)

الولايات المتحدة تُسجّل نحو 30 ألف إصابة جديدة بـ (كورونا)

من قتل القاضي الإيراني رضا منصوري في فندق بالعاصمة الرومانية بوخاريست؟

من قتل القاضي الإيراني رضا منصوري في فندق بالعاصمة الرومانية بوخاريست؟

شاهد.. ترامب: شرطة العاصمة لا تقوم بعملها وما يحدث عار على بلادنا

شاهد.. ترامب: شرطة العاصمة لا تقوم بعملها وما يحدث عار على بلادنا

تفاصيل جديدة عن جهود صفقة تبادل الأسرى.. تعرف عليها

تفاصيل جديدة عن جهود صفقة تبادل الأسرى.. تعرف عليها

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن عن خطة تحرك متعددة المسارات لدعم (أونروا)

دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن عن خطة تحرك متعددة المسارات لدعم (أونروا)

الفتياني: فتح جاهزة بالميدان بالتعاون مع الفصائل دعماً للأغوار وأهلها

الفتياني: فتح جاهزة بالميدان بالتعاون مع الفصائل دعماً للأغوار وأهلها

صندوق التشغيل يمنح 140 قرضاً ميسراً للمنشات المتضررة من جائحة (كورونا)

صندوق التشغيل يمنح 140 قرضاً ميسراً للمنشات المتضررة من جائحة (كورونا)

مجدلاني: الرد على الضم يبدأ بمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات الدولية

مجدلاني: الرد على الضم يبدأ بمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات الدولية

عضو ثوري (فتح): الفعالية المركزية الاثنين المقبل بأريحا ستليق بفلسطين وقضيتها

عضو ثوري (فتح): الفعالية المركزية الاثنين المقبل بأريحا ستليق بفلسطين وقضيتها

وزارة الخارجية: 270 عالقاً في مصر سيصلون الأردن غداً

وزارة الخارجية: 270 عالقاً في مصر سيصلون الأردن غداً

مستشفى النجاح الجامعي يُعلن إصابة أحد موظفيه بفيروس (كورونا)

مستشفى النجاح الجامعي يُعلن إصابة أحد موظفيه بفيروس (كورونا)

عياش يهنئ جمعية عشائر الترابين على عرسها الديمقراطي في انتخاب مجلس إدارة جديد

عياش يهنئ جمعية عشائر الترابين على عرسها الديمقراطي في انتخاب مجلس إدارة جديد

منوعات

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت

صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

حلا شيحة تكشف للمرة الأولى أسباب طلاقها الحقيقية

حلا شيحة تكشف للمرة الأولى أسباب طلاقها الحقيقية

&#34;رأيت جنازتي وأنا حي&#34;.. وفاة الإعلامي محمد السرسي بعد نفيه الشائعة بأيام

"رأيت جنازتي وأنا حي".. وفاة الإعلامي محمد السرسي بعد نفيه الشائعة بأيام

روان عليان تتألق بخمس إطلالات شبابية في أحدث أغنياتها &#34;ارتباك اعصاب&#34;

روان عليان تتألق بخمس إطلالات شبابية في أحدث أغنياتها "ارتباك اعصاب"

الإعلان رسمياً عن موعد عرض &#34;شيخ الجبل&#34;

الإعلان رسمياً عن موعد عرض "شيخ الجبل"

الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد خمسة أيام على موته

الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد خمسة أيام على موته

بعد إصابتها بـ(كورونا).. رحمة: الفيروس نزل على الرئتين وشكلى هسبقكم

بعد إصابتها بـ(كورونا).. رحمة: الفيروس نزل على الرئتين وشكلى هسبقكم

هل ارتبط أحمد فلوكس بإعلامية لبنانية تكبره بأربع سنوات؟

هل ارتبط أحمد فلوكس بإعلامية لبنانية تكبره بأربع سنوات؟

لم تنتحر وهذه علاقتها بالعندليب.. طبيب سعاد حسني يكشف أسرارا جديدة

لم تنتحر وهذه علاقتها بالعندليب.. طبيب سعاد حسني يكشف أسرارا جديدة

عربي

قتلى وجرحى في استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة بدرعا

قتلى وجرحى في استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة بدرعا

الصحة السعودية: تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع

الصحة السعودية: تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع

المغرب: تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس (كورونا)

سوريا: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وارتفاع العدد إلى 198

سوريا: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وارتفاع العدد إلى 198