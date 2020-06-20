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شؤون فلسطينية

الفتياني: فتح جاهزة بالميدان بالتعاون مع الفصائل دعماً للأغوار وأهلها

الفتياني: فتح جاهزة بالميدان بالتعاون مع الفصائل دعماً للأغوار وأهلها
ماجد الفتياني
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، إن المهرجان المركزي الاثنين المقبل في أريحا، يؤكد الوعي الوطني بخطورة مخطط ضم الاحتلال أراضي فلسطينية.

وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، الرسمية اليوم السبت، الى أن حركة فتح جاهزة في الميدان بالتعاون مع الفصائل والقوى الوطنية والمؤسسات للمشاركة في المهرجان، دعما للأغوار وأهلها.

وشدّد على أن المقاومة الشعبية السلمية مهمة للغاية، حتى يبني عليها المجتمع الدولي مواقفة الرافضة لمخططات الاحتلال.

وأضاف الفتياني ان المهرجان يمثل منصة سياسية لشعبنا لإيصال رسالة للسلك الدبلوماسي المشارك فيه، للتعبير عن رفض مخططات الاحتلال الهادفة، مؤكداً أن دائرة العمل الشعبي ستتوسع لتشمل كافة المناطق، عبر خطاب موحد للتمسك بالحقوق ورفض المؤامرة الأميركية الصهيونية.

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