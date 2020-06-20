زواهرة: الحل الأنسب لمواجهة تفشي (كورونا) في مرحلته الثانية هو منع التجوال

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

قال رئيس قسم الطب الوقائي في مديرية بيت لحم، نبيل زواهرة: إن الحل الأنسب لمواجهة تفشي وباء (كورونا) في مرحلته الثانية هو فرض منع التجوال في المحافظات الفلسطينية الموبوءة.



وأوضح زواهرة لـ"دنيا الوطن"، أنه رغم أن هذا الحل هو الأنجع للقضاء على الفيروس؛ لأنه لمواجهة الفيروس بمنع التجوال ستُضحي بالاقتصاد، مستدركًا: "في الموجة الأولى لانتشار الفيروس ضحينا بالاقتصاد، لأجل صحة الناس، ولكن بعد شهرين شعر المواطنون بالضيق جراء ذلك، وتحديدًا أواخر شهر رمضان، والنتيجة هو عودة الفيروس بشكل أكثر خطورة وأسرع انتشارًا".



وأكد أنه من الممكن أن يستغنى المواطنون عن بعض العادات غير المهمة، كالأعراس، والزيارات، لأن النسب الأعلى في الإصابات هي المخالطات الكثيرة بين المصابين وغير المصابين.



وأشار إلى أن أخطر ما يواجهونه في الطب الوقائي هو ما يقوله الناس إن (كورونا) كذبة وغير موجودة، مبينًا أن قرارات فتح المناطق بشكل كامل وعودة الحركة يُزيد من أعداد الإصابات، وفي ذات الوقت الشعب الفلسطيني معظمه فقير، ويعمل باليومية.



ولفت زواهرة إلى أنه في أوروبا انخفضت أعداد الإصابات نتيجة التزام السكان بالحجر المنزلي، وتعاملهم بمسؤولية عالية، وعندما فُتحت بلادهم اتخذوا إجراءات وقائية والكل وقف عند مسؤولياته وليس التقليل من خطورة الوباء.