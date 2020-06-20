قيادي بـ "حماس": محاولة الاحتلال وأمريكا تصفية قضية اللاجئين تتطلب "إصلاح" منظمة التحرير

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي ومعه الإدارة الأمريكية، تصفية قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة، تتطلب إعادة إحياء دور أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، وإصلاح منظمة التحرير؛ لتكون ممثلاً حقيقياً للشعب للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.



وقال بدران في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للاجئ العالمي: "شعبنا في اللجوء قاتل عشرات السنوات دفاعاً عن هويته الوطنية وهو مستعد لذلك"، داعيا جميع دول العالم التي تحيي يوم اللاجئ، للوقوف بجانب حق الشعب الفلسطيني بالعودة لأرضه، ووقف تغول الإدارة الأمريكية على حق العودة الذي كفلته القوانين الدولية والانسانية، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأضاف بدران: "ما تقوم به الإدارة الأمريكية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، لإنهاء دورها، هو جزء من العدوان الشامل الذي تشنه الإدارة الأمريكية على حقوق شعبنا كافة".



وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "يحيي العالم يوم اللاجئ العالمي، ولازال الملايين من أبناء شعبنا يعيشون مرارة اللجوء في شتى بقاع الأرض، ويتوارثون ألم ومعاناة البعد عن الأرض والوطن جيلا بعد جيل".



واستطرد بقوله: "إن مفاتيح العودة المنتشرة في مخيمات الشتات عين الحلوة والوحدات والبقعة واليرموك وغيرها العشرات من مخيماتنا، لازالت تحن لأبوابها في صفد وحيفا ويافا وعكا واللد والرملة وبئر السبع والنقب، وهذا الحنين هو عزيمة المقاومة وأبناء المخيمات الذين لازالوا يحملون البندقية للدفاع عن حقهم المقدس بالعودة".