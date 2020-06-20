عاجل

  • واصل أبو يوسف: وتيرة المواجهة تزازد أمام قرب الحديث عن سياسة الضم

  • واصل أبو يوسف: هناك خطة شعبية وتحرك شعبي على كافة المستويات لمواجهة مخطط الضم

  • أبو يوسف: هناك ترتيبات لها علاقة ببرنامج تضعها القوى الوطنية والإسلامية ببرامج مختلفة

  • واصل أبو يوسف: سيكون لنا فعالية مركزية بأريحا بحضور الكل الفلسطيني ضد مخطط الضم

  • واصل أبو يوسف:القيادة لديها خطوات عديدة وسيكون هناك تواجد فلسطيني أمام كل الحواجز الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

قيادي بـ "حماس": محاولة الاحتلال وأمريكا تصفية قضية اللاجئين تتطلب "إصلاح" منظمة التحرير

قيادي بـ "حماس": محاولة الاحتلال وأمريكا تصفية قضية اللاجئين تتطلب "إصلاح" منظمة التحرير
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي ومعه الإدارة الأمريكية، تصفية قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة، تتطلب إعادة إحياء دور أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، وإصلاح منظمة التحرير؛ لتكون ممثلاً حقيقياً للشعب للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

وقال بدران في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للاجئ العالمي: "شعبنا في اللجوء قاتل عشرات السنوات دفاعاً عن هويته الوطنية وهو مستعد لذلك"، داعيا جميع دول العالم التي تحيي يوم اللاجئ، للوقوف بجانب حق الشعب الفلسطيني بالعودة لأرضه، ووقف تغول الإدارة الأمريكية على حق العودة الذي كفلته القوانين الدولية والانسانية، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وأضاف بدران: "ما تقوم به الإدارة الأمريكية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، لإنهاء دورها، هو جزء من العدوان الشامل الذي تشنه الإدارة الأمريكية على حقوق شعبنا كافة".

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "يحيي العالم يوم اللاجئ العالمي، ولازال الملايين من أبناء شعبنا يعيشون مرارة اللجوء في شتى بقاع الأرض، ويتوارثون ألم ومعاناة البعد عن الأرض والوطن جيلا بعد جيل".

واستطرد بقوله: "إن مفاتيح العودة المنتشرة في مخيمات الشتات عين الحلوة والوحدات والبقعة واليرموك وغيرها العشرات من مخيماتنا، لازالت تحن لأبوابها في صفد وحيفا ويافا وعكا واللد والرملة وبئر السبع والنقب، وهذا الحنين هو عزيمة المقاومة وأبناء المخيمات الذين لازالوا يحملون البندقية للدفاع عن حقهم المقدس بالعودة".

أخبار ذات صلة

قيادي بالمنظمة يكشف تفاصيل التحركات الشعبية والدبلوماسية ضد مخطط الضم الإسرائيلي

قيادي بالمنظمة يكشف تفاصيل التحركات الشعبية والدبلوماسية ضد مخطط الضم الإسرائيلي

الفتياني: فتح جاهزة بالميدان بالتعاون مع الفصائل دعماً للأغوار وأهلها

الفتياني: فتح جاهزة بالميدان بالتعاون مع الفصائل دعماً للأغوار وأهلها

زواهرة: الحل الأنسب لمواجهة تفشي (كورونا) في مرحلته الثانية هو منع التجوال

زواهرة: الحل الأنسب لمواجهة تفشي (كورونا) في مرحلته الثانية هو منع التجوال

صندوق التشغيل يمنح 140 قرضاً ميسراً للمنشات المتضررة من جائحة (كورونا)

صندوق التشغيل يمنح 140 قرضاً ميسراً للمنشات المتضررة من جائحة (كورونا)

الخارجية تكشف موعد إجلاء العالقين الفلسطينيين من تركيا

الخارجية تكشف موعد إجلاء العالقين الفلسطينيين من تركيا

العقيد حمادة: نبحث إعادة فتح أسواق الجمعة واليرموك والحلال والسيارات

العقيد حمادة: نبحث إعادة فتح أسواق الجمعة واليرموك والحلال والسيارات

مجدلاني: الرد على الضم يبدأ بمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات الدولية

مجدلاني: الرد على الضم يبدأ بمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات الدولية

العالول: ندرس إعلان مجلس تأسيسي وإقرار دستور لدولة فلسطين

العالول: ندرس إعلان مجلس تأسيسي وإقرار دستور لدولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

الفتياني: فتح جاهزة بالميدان بالتعاون مع الفصائل دعماً للأغوار وأهلها

الفتياني: فتح جاهزة بالميدان بالتعاون مع الفصائل دعماً للأغوار وأهلها

صندوق التشغيل يمنح 140 قرضاً ميسراً للمنشات المتضررة من جائحة (كورونا)

صندوق التشغيل يمنح 140 قرضاً ميسراً للمنشات المتضررة من جائحة (كورونا)

مجدلاني: الرد على الضم يبدأ بمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات الدولية

مجدلاني: الرد على الضم يبدأ بمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات الدولية

وزارة الخارجية: 270 عالقاً في مصر سيصلون الأردن غداً

وزارة الخارجية: 270 عالقاً في مصر سيصلون الأردن غداً

مستشفى النجاح الجامعي يُعلن إصابة أحد موظفيه بفيروس (كورونا)

مستشفى النجاح الجامعي يُعلن إصابة أحد موظفيه بفيروس (كورونا)

عياش يهنئ جمعية عشائر الترابين على عرسها الديمقراطي في انتخاب مجلس إدارة جديد

عياش يهنئ جمعية عشائر الترابين على عرسها الديمقراطي في انتخاب مجلس إدارة جديد

الخارجية: وفاة اثنين من الجالية الفلسطينية في السعودية

الخارجية: وفاة اثنين من الجالية الفلسطينية في السعودية

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة منذ 12 يوماً

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة منذ 12 يوماً

منوعات

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت

صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

حلا شيحة تكشف للمرة الأولى أسباب طلاقها الحقيقية

حلا شيحة تكشف للمرة الأولى أسباب طلاقها الحقيقية

&#34;رأيت جنازتي وأنا حي&#34;.. وفاة الإعلامي محمد السرسي بعد نفيه الشائعة بأيام

"رأيت جنازتي وأنا حي".. وفاة الإعلامي محمد السرسي بعد نفيه الشائعة بأيام

روان عليان تتألق بخمس إطلالات شبابية في أحدث أغنياتها &#34;ارتباك اعصاب&#34;

روان عليان تتألق بخمس إطلالات شبابية في أحدث أغنياتها "ارتباك اعصاب"

الإعلان رسمياً عن موعد عرض &#34;شيخ الجبل&#34;

الإعلان رسمياً عن موعد عرض "شيخ الجبل"

الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد خمسة أيام على موته

الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد خمسة أيام على موته

بعد إصابتها بـ(كورونا).. رحمة: الفيروس نزل على الرئتين وشكلى هسبقكم

بعد إصابتها بـ(كورونا).. رحمة: الفيروس نزل على الرئتين وشكلى هسبقكم

هل ارتبط أحمد فلوكس بإعلامية لبنانية تكبره بأربع سنوات؟

هل ارتبط أحمد فلوكس بإعلامية لبنانية تكبره بأربع سنوات؟

لم تنتحر وهذه علاقتها بالعندليب.. طبيب سعاد حسني يكشف أسرارا جديدة

لم تنتحر وهذه علاقتها بالعندليب.. طبيب سعاد حسني يكشف أسرارا جديدة

عربي

قتلى وجرحى في استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة بدرعا

قتلى وجرحى في استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة بدرعا

الصحة السعودية: تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع

الصحة السعودية: تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع

المغرب: تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس (كورونا)

سوريا: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وارتفاع العدد إلى 198

سوريا: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وارتفاع العدد إلى 198