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عربي

السعودية: رفع منع التجول بشكل كامل بجميع مناطق المملكة بدءاً من الأحد

السعودية: رفع منع التجول بشكل كامل بجميع مناطق المملكة بدءاً من الأحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، رفع منع التجول بشكل كامل في جميع مناطق المملكة، ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غد الأحد.

كما أكدت "الداخلية" السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، فيما يستمر تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج عبر المنافذ.

وقررت الوزارة استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

ويبلغ عدد الوفيات جراء فيروس (كورونا) في البلاد، 1230 حالة وفاة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 154233حالة إصابة.

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