تحذيرات في إسرائيل: دخول الموجة الثانية من وباء (كورونا)



وبعد غد الاثنين يلتئم المجلس الوزاري المكلف بدراسة موضوع (كورونا) للغرض نفسه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وحسب معطيات وزارة الصحة الأخيرة يبلغ عدد المصابين بالفيروس في هذه المرحلة 4449 بحيث يتم ربط 29 منهم بأجهزة تنفس اصطناعي.



رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز المعلومات والمعرفة الوطني لمكافحة فيروس (كورونا) في إسرائيل، بدخول الموجة الثانية من وباء (كورونا).وقال المركز في تصريحات أوردتها صحيفة (هآرتس): إنه إذا لم تُتخذ خطوات فورية للحد من التفشي، سيصل معدل الإصابات إلى 1000 يوميا وإجمالي الوفيات يمكن أن تصل إلى مئات.ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن القومي في إسرائيل، مساء اليوم جلسة طارئة لبحث الانتشار السريع لفيروس (كورونا) في إسرائيل، باشتراك المديرين العامين للوزارات ذات العلاقة.