الخارجية تكشف موعد إجلاء العالقين الفلسطينيين من تركيا

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه تم تحديد 28 و29 حزيران/يونيو الجاري، موعداً للبدء بإجلاء العالقين الفلسطينيين من تركيا، وذلك بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، وسفارة دولة فلسطين، لدى المملكة الأردنية الهاشمية.



وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن ذلك تم بموافقة من الأشقاء في الأردن، موضحة أن سفارة دولة فلسطين لدى تركيا، ستعلن عن الترتيبات التفصيلية المتعلقة بذلك، وعلى المعنيين متابعة إعلانات السفارة.