العقيد حمادة: تم إغلاق بعض المساجد بغزة لعدم التزام المُصلين بإجراءات الوقاية

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد العقيد جهاد حمادة، مدير دائرة شرطة البلديات، بغزة، أنه جرى خلال الفترة الماضية، إغلاق بعض المساجد لعد التزام المصلين فيها بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس (كورونا).



وقال حمادة لـ"دنيا الوطن": إنه سيتم لاحقًا اتخاذ قرارات بشأن أسواق غزة، المغلقة منذ بداية أزمة (كورونا)، ومنها أسواق الجمعة، واليرموك، والحلال، والسيارات، فيما الأسواق المفتوحة يوميًا يتم فيها عمليات تنظيمية دورية، ومراقبة على مدار أوقات عملها.



وأشار إلى أن من بين الإجراءات المتبعة، والتي تُجريها شرطة البلديات، ضرورة التباعد ما بين الباعة وعدم الازدحام، وعدم إشغال الشوارع الرئيسية المحيطة بالأسواق، كما يُمنع تواجد الباعة عند المفترقات الرئيسية بالمحافظة.



وأوضح حمادة، أنه صدرت تعليمات مشددة لشرطة البلديات، من طرف وزارة الداخلية، لمنع الباعة من أصحاب العربات من التواجد أمام بوابات المساجد، وسحب مكبرات الصوت، حيث جرى مصادرة وإتلاف 400 مُكبر صوت، مبينًا أنه بعد الانتهاء من امتحانات التوجيهي، يُسمح للباعة بالنداء ما بين الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وبصوت منخفض، ومن يتم ضبطهم قبل وبعد هذا التوقيت، يتم مصادرة المُكبرات منهم.



وعن الحفلات الشبابية المسائية في الميادين والشوارع، قال العقيد حمادة: إنه صدر قرار بمنع الحفلات والتجمهر من قبل وزارة الداخلية في القطاع خلال فترة أزمة (كورونا) والآن عادت تلك الحفلات، ويتم متابعة الأمر من قبل مراكز الشرطة، كما جرى منع إقامة بعض الحفلات غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية.