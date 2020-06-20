مجدلاني: الرد على الضم يبدأ بمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات الدولية

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، كافة الشركات العاملة في المستوطنات إلى سحب الاستثمار، ووقف التعامل معها.



وثمن مجدلاني، خلال ترؤسه لاجتماع اتحاد شباب النضال الفلسطيني، الذراع الشبابي للجبهة عبر (الفيديوكنفرانس) مع غزة، وقف صندوق التقاعد الهولندي (ABP) الاستثمار في البنكين الإسرائيليين (هبوعليم( و(لؤمي) المتورطين في مشاريع بناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.



وتابع على المجتمع الدولي، وتحديدا كافة الدول التي تربطها علاقات اقتصادية مع دولة الاحتلال، وقف التعامل معها، وسحب كافة الاستثمارات كرد على خرقها كافة القوانين الدولية، خصوصاً عملية الضم للأراضي الفلسطينبة.



ومن جهة أخرى، أكد على دور الشباب للفلسطيني، الذي يعتبر الرأسمال الوطني، الذي يجب الاستثمار به، قائلاً: يقع على عاتق الشباب، القيام بكافة حملات التوعية بمقاطعة منتجات الاحتلال.



هذا، وناقش الاجتماع خطة عمل اتحاد شباب النضال للمرحلة المقبلة.