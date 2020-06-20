شاهد: السيسي يطالب القوات المصرية بالاستعداد لأي مهمة داخل الحدود أو خارجها

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، وذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم السبت بأن السيسي تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".

وخاطب السيسي العسكريين بالقول: "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن"، وذلك وفق ( الغد العربي).

ويأتي هذا على خلفية التصعيد العسكري في ليبيا، حيث استطاعت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا إحراز نجاحات ميدانية ملموسة في الآونة الأخيرة على حساب "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الذي يحظى بتأييد القاهرة.

وأعلن السيسي في السادس من الشهر الجاري، أثناء مؤتمر صحفي مع حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي (ومقره في طبرق) عقيلة صالح عن مبادرة جديدة تهدف إلى وقف القتال وإطلاق عملية سياسية وانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

ورحب كثير من دول المنطقة والعالم بالجهود المصرية الرامية إلى تسوية النزاع الليبي، غير أن حكومة الوفاق وتركيا رفضتا المبادرة المعروفة بـ"إعلان القاهرة".

 


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