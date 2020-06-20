تنويه مُهم من سفارة فلسطين بمصر حول تعديل موعد الرحلات الجوية للعالقين



وأضافت السفارة في تصريح مقتضب: هذه التعديلات، تمت وفقاً للترتيبات بين الشركات الناقلة، وتتمنى السفارة للسادة المواطنين الوصول إلى الوطن وذويهم بالسلامة.





رام الله - دنيا الوطننوهت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، إلى السادة المواطنين والطلبة، الذين تحدد موعد سفرهم خلال يومي الأحد 21/6 والاثنين 22/6، بتعديل موعد إقلاع طائراتهم؛ ليكون الثالثة وأربعين دقيقة فجرًا بدلاً من السابعة والنصف صباحاً، وعليه يتوجب على المسافرين على طائرة يوم غدٍ الأحد التواجد في مطار القاهرة الدولي منذ الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، وذلك قبل دخول حظر التجوال.