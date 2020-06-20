عضو ثوري (فتح): الفعالية المركزية الاثنين المقبل بأريحا ستليق بفلسطين وقضيتها

وأضاف الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، إن فعالية الأغوار خطوة أولى ضمن برنامج نضالي ضد إجراءات الاحتلال الباطلة والمخالفة للقانون، مطالباً الدول العربية، بالتحرك الجاد؛ لخطورة ما يجري على الأرض الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) جمال الديك: إن جماهير شعبنا، ستعبر عن رفضها لسياسة الضم الاحتلالية في الفعالية المركزية، يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن الفعالية ستنظم بما يليق بفلسطين وقضيتها، وأن الشعب سيكون حاضراً رفضاً لمخططات الاحتلال.