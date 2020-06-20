وزارة الخارجية: 270 عالقاً في مصر سيصلون الأردن غداً



وحول العالقين في تركيا وبريطانيا وروسيا وأمريكا، أوضح الديك أنه يجري التنسيق لعودتهم قبل نهاية الشهر الجاري.

رام الله - دنيا الوطناكد المستشار السياسي لوزير الخارجية، أحمد الديك، أن الوزارة تعمل على عدة مسارات؛ لعودة كافة أبناء شعبنا العالقين في الخارج إلى أرض الوطن، مشيراً إلى عودة 5500 مواطن حتى اليوم.وقال الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: إن 270 عالقاً في مصر، سيصلون إلى الأردن غداً على أن يعود 270 أخرين في 22 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه جاري التأكد خلال الساعات المقبلة حول موعد إجلاء رعايانا من أسبانيا والمغرب في ذات اليوم.