مستشفى النجاح الجامعي يُعلن إصابة أحد موظفيه بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة مستشفى النجاح الجامعي الوطني، في مدينة نابلس اليوم السبت، عن إغلاق العيادات الخارجية، وتأجيل العمليات المجدولة لهذا اليوم، نظراً للوضع الراهن في محافظة نابلس.



وقالت المستشفى في بيان لها السبت، عبر صفحتها على (فيسبوك): "حفاظاً على السلامة العامة، تم إغلاق العيادات الخارجية، وتأجيل العمليات المجدولة؛ لحين التأكد من سلامة المخالطين".



وأشارت إلى أنه سيستمر العمل في باقي أقسام المستشفى، كما هو معتاد مع منع الزيارة، والسماح لمرافق واحد إذا دعت الحاجة، مطالبة الجميع بالالتزام بمعايير السلامة، حسب توصيات وزارة الصحة الفلسطينية؛ للحفاظ على السلامة عامة.



وأضافت: "يقوم المستشفى بخطوات احترازية بعد إصابة أحد موظفيه بفيروس (كورونا) المستجد، نتيجة مخالطة من خارج المشفى، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، جاري العمل على حصر جميع المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد لمخالطي مرضى سابقين.