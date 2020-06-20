عياش يهنئ جمعية عشائر الترابين على عرسها الديمقراطي في انتخاب مجلس إدارة جديد

محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الدكتور محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، قبيلة وعشيرة الترابين في الوطن والشتات على نجاح عرسها الديمقراطي في الأنتخابات، التي نظمتها جمعية عشائر قبيلة الترابين في انتخاب مجلس إدارة جديد لها.



واعتبر ممثل عشائر الترابين في الخارج، أن انتخاب مجلس إدارة جديدة من خلال الجمعية العمومية، يمثل نقلة نوعية ومهمة في تطوير عمل الجمعية، وضخ دماء جديدة من أبناء العشيرة.



وحيا عياش عمل مجلس الإدارة السابق للجمعية، على الإنجازات التي حققها على صعيد الخدمات، التي قدمت لأبناء العشيرة.



وفي الختام، تقدم د. عياش بأحر التهاني والتبريكات، للرئيس الجديد للجمعية، محمد الصوفي على انتخابه، متمنياً له النجاح والتوفيق في خدمة القبيلة، وأبناء شعبه.



وكانت جمعية قبيلة الترابين، قد أجرت انتخابات جديدة، وثم انتخاب مجلس إدارة جديد لها، والذي بدوره، انتخب محمد فتحي الصوفي، رئيساً للجمعية.



وكان قد تمت مناقشة التقرير الإداري والمالي، خلال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية قبيلة الترابين، بعد قراءة الفاتحة علي روح مؤسس الجمعية، عبد الله أبوسمهدانة، والدكتور فتحي الوحيدي.



وأشاد الجميع بالإنجازات التي حققها المجلس السابق للقبيلة، مباركين الجو والعرس الديمقراطي، الذي جرت فيه الانتخابات



وبهذه المناسبة بايع الحضور، الرئيس أبو مازن، مؤكدين الوقوف خلف سيادته، وهو يخوض أشرس معركة، دفاعاً عن شعبه وقضيته في هذه الظروف الصعبة، وفي ظل المؤامرات التي تحاك من إسرائيل وأمريكا، ومن لف حولهم.