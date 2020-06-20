الخارجية: وفاة اثنين من الجالية الفلسطينية في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية.
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية.
وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الوفاة للمواطن محمود سعيد محمود مصطفى الشيخ (53 عاماً)، و إسماعيل إسماعيل مصطفى أبو إسماعيل (76 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).
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