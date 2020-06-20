الخارجية: وفاة اثنين من الجالية الفلسطينية في السعودية





وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الوفاة للمواطن محمود سعيد محمود مصطفى الشيخ (53 عاماً)، و إسماعيل إسماعيل مصطفى أبو إسماعيل (76 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية.