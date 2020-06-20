الصحة بغزة: نتائج 44 عينة جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) سلبية غير مصابة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بغزة ، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 44 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبيّنت الوزارة، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها في غزة، منذ تفشي الوباء في آذار/ مارس الماضي، وصلت إلى 72 حالة، شفي منها 56 حالة، وما زالت 15 حالة نشطة، بينما سجّل القطاع وفاة وحيدة بفيروس (كورونا) لمسنة.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبهة، بلغت 12057 عينة منها 11985 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.