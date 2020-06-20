قراوة بني زيد: 57 عينة ما تزال بانتظار صدور نتائجها

وأضاف عمر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، إنه تم أمس، أخذ 14 عينة أيضاً للمخالطين المباشرين وكانت نتائجها سلبية، مشيراً أي أنه جرى إغلاق البلدة ومداخلها، وتعقيم كافة منازل المصابين والمخالطين والمنشأة العامة في القرية.







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس قروي قرواة بني زيد، خالد عمر: إن 57 عينة ما تزال بانتظار صدور نتائجها اليوم، وهي لمخالطين للمصابيَن بفيروس (كورونا) الذين أعلن عنهما في البلدة، أمس.