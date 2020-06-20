خريشة: نأسف لعدم تصويت الاتحاد الأوروبي بمجلس حقوق الإنسان لصالح (المساءلة)

قال مندوب فلسطين في جنيف والمؤسسات الدولية الأخرى

في سويسرا، إبراهيم خريشة: إن اعتماد مجلس حقوق الإنسان امس لقرار فلسطين حول المساءلة، وضمانها وإحقاق العدالة قرار غاية في الأهمية، باعتبار أنه بدون مثل هذه القرارات، إن شريعة الغاب، ستسود في العالم.



وأضاف خريشة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن العالم يأخذ قرارات وعقوبات بحق الدول المخالفة، لكنه يستثنى إسرائيل من تلك العقوبات، معرباً عن أسفه لعدم تصويت دول الاتحاد الأوروبي لصالح القرار، الذي يأتي في إطار حفظ القانون، وحماية المنظومة القانونية الدولية.



وأكد خريشة أن جهوداً كبيرة بذلت سابقاً مع دول الاتحاد الأوروبي؛ لحثهم على الوقوف بجانب القانون؛ لكن هناك سياسة متبعة في أوروبا الآن، تقوم على تقديم أوراق اعتماد للحركة (الصهوينة) واللعب على وتر معاداة السامية وغيرها.



وشدد مندوب فسطين لدى مجلس حقوق الإنسان على استمرارية العمل مع دول أوروبا؛ للوصول إلى قناعة تامة بضرورة محاسبة إسرائيل، وفرض العقوبات عليها، والعمل مع المؤسسات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال، وممارسة حق تقرير المصير.



وبين خريشة، أن مجلس حقوق الإنسان، سيستكمل بعد غد الاثنين التصويت على ثلاثة مشاريع قرارات، تتعلق بالاستيطان وحق تقرير المصير والانتهاكات الإسرائيلية، على أن يعقد مجلس السفراء العرب في جنيف، اجتماعاً الثلاثاء، بناء على طلب دولة

فلسطين، لبلورة موقف موحد تجاه خطة الضم، والطلب لعقد اجتماع مع وزير الخارجية السويسري، كون بلاده الراعية لاتفاقية جنيف الرابعة.

رام الله - دنيا الوطن