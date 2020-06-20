عاجل

  • عبد الفتاح السيسي يطالب القوات المصرية بالاستعداد لأي مهمة داخل الحدود أو في الخارج

شؤون فلسطينية

20 عملية هدم ذاتي لمنازل المواطنين في القدس منذ بداية العام الجاري

20 عملية هدم ذاتي لمنازل المواطنين في القدس منذ بداية العام الجاري
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري: إن العام الجاري، شهد عشرين عملية هدم ذاتي في القدس المحتلة، حيث يجبر المواطنون على تنفيذها لتجنب دفع الغرامات الباهظة، التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، حال تنفيذه عملية الهدم.

وأضاف الحموري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، أن هناك تصاعداً في عمليات الهدم الذاتي لمنازل المواطنين في القدس المحتلة، منذ بداية العام.

أخبار ذات صلة

الخارجية: وفاة اثنين من الجالية الفلسطينية في السعودية

الخارجية: وفاة اثنين من الجالية الفلسطينية في السعودية

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة منذ 12 يوماً

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة منذ 12 يوماً

القبض على شخص أطلق النار بأحد الأعراس في جنين

القبض على شخص أطلق النار بأحد الأعراس في جنين

الصحة بغزة: نتائج 44 عينة جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) سلبية غير مصابة

الصحة بغزة: نتائج 44 عينة جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) سلبية غير مصابة

القدس: 16 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 10 أيام بينهم حالة خطيرة

القدس: 16 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 10 أيام بينهم حالة خطيرة

خريشة: نأسف لعدم تصويت الاتحاد الأوروبي بمجلس حقوق الإنسان لصالح (المساءلة)

خريشة: نأسف لعدم تصويت الاتحاد الأوروبي بمجلس حقوق الإنسان لصالح (المساءلة)

حماس: الحل العادل لقضية اللاجئين يكون بعودتهم الكاملة إلى أرضهم

حماس: الحل العادل لقضية اللاجئين يكون بعودتهم الكاملة إلى أرضهم

الرئاسة: لن يكون هناك إلا خرائط فلسطينية على الطاولة وليس خرائط أمريكية إسرائيلية

الرئاسة: لن يكون هناك إلا خرائط فلسطينية على الطاولة وليس خرائط أمريكية إسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة منذ 12 يوماً

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة منذ 12 يوماً

القبض على شخص أطلق النار بأحد الأعراس في جنين

القبض على شخص أطلق النار بأحد الأعراس في جنين

الصحة بغزة: نتائج 44 عينة جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) سلبية غير مصابة

الصحة بغزة: نتائج 44 عينة جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) سلبية غير مصابة

حماس: الحل العادل لقضية اللاجئين يكون بعودتهم الكاملة إلى أرضهم

حماس: الحل العادل لقضية اللاجئين يكون بعودتهم الكاملة إلى أرضهم

20 عملية هدم ذاتي لمنازل المواطنين في القدس منذ بداية العام الجاري

20 عملية هدم ذاتي لمنازل المواطنين في القدس منذ بداية العام الجاري

محافظ بيت لحم: 13 مصاباً بفيروس (كورونا) يخضعون للحجر الصحي

محافظ بيت لحم: 13 مصاباً بفيروس (كورونا) يخضعون للحجر الصحي

الخضري: الأمن الغذائي مُهدد لحوالي مليون لاجئ في غزة بسبب الحصار

الخضري: الأمن الغذائي مُهدد لحوالي مليون لاجئ في غزة بسبب الحصار

المطران حنا: ندعو لحوار وطني شامل وعاجل تكون ثمرته الوحدة وإنهاء الانقسام

المطران حنا: ندعو لحوار وطني شامل وعاجل تكون ثمرته الوحدة وإنهاء الانقسام

منوعات

&#34;رأيت جنازتي وأنا حي&#34;.. وفاة الإعلامي محمد السرسي بعد نفيه الشائعة بأيام

"رأيت جنازتي وأنا حي".. وفاة الإعلامي محمد السرسي بعد نفيه الشائعة بأيام

روان عليان تتألق بخمس إطلالات شبابية في أحدث أغنياتها &#34;ارتباك اعصاب&#34;

روان عليان تتألق بخمس إطلالات شبابية في أحدث أغنياتها "ارتباك اعصاب"

الإعلان رسمياً عن موعد عرض &#34;شيخ الجبل&#34;

الإعلان رسمياً عن موعد عرض "شيخ الجبل"

الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد خمسة أيام على موته

الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد خمسة أيام على موته

بعد إصابتها بـ(كورونا).. رحمة: الفيروس نزل على الرئتين وشكلى هسبقكم

بعد إصابتها بـ(كورونا).. رحمة: الفيروس نزل على الرئتين وشكلى هسبقكم

هل ارتبط أحمد فلوكس بإعلامية لبنانية تكبره بأربع سنوات؟

هل ارتبط أحمد فلوكس بإعلامية لبنانية تكبره بأربع سنوات؟

لم تنتحر وهذه علاقتها بالعندليب.. طبيب سعاد حسني يكشف أسرارا جديدة

لم تنتحر وهذه علاقتها بالعندليب.. طبيب سعاد حسني يكشف أسرارا جديدة

قبل 19 عاماً.. مسلسل عربي شهير توقّع ما يحدث في زمن كورونا

قبل 19 عاماً.. مسلسل عربي شهير توقّع ما يحدث في زمن كورونا

شاهد لحظة انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

شاهد لحظة انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

عربي

المغرب: تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس (كورونا)

سوريا: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وارتفاع العدد إلى 198

سوريا: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وارتفاع العدد إلى 198

البرلمان العراقي يدعو لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد تركيا

البرلمان العراقي يدعو لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد تركيا

القيادة المركزية الأميركية: السعودية جادة بإنهاء نزاع اليمن

القيادة المركزية الأميركية: السعودية جادة بإنهاء نزاع اليمن