20 عملية هدم ذاتي لمنازل المواطنين في القدس منذ بداية العام الجاري

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري: إن العام الجاري، شهد عشرين عملية هدم ذاتي في القدس المحتلة، حيث يجبر المواطنون على تنفيذها لتجنب دفع الغرامات الباهظة، التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، حال تنفيذه عملية الهدم.



وأضاف الحموري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، أن هناك تصاعداً في عمليات الهدم الذاتي لمنازل المواطنين في القدس المحتلة، منذ بداية العام.