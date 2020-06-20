الرئاسة: لن يكون هناك إلا خرائط فلسطينية على الطاولة وليس خرائط أمريكية إسرائيلية



وأضاف أبو ردينة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: إن اللجنة المركزية لحركة (فتح) أكدت خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة الرئيس محمود عباس، رفضها لخطة الضم بشكل مطلق، لأنه لن يكون أمن وسلام واستقرار في المنطقة، دون قيام دولة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح، أن اللجنة المركزية، شددت على أنه لن يكون هناك أي خرائط على الطاولة إلا الخرائط الفلسطينية، التي تستند للشرعية الدولية، وأية مفاوضات، سترتكز على الشرعيتين الفلسطينية والدولية، وقرارات المجلسين الوطني، والمركزي لمنظمة التحرير ومبادرة السلام العربية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أصبحت، خارج طاولة المفاوضات.



وأشاد بالمواقف العربية والدولية، الرافضة لقرار الضم، مضيفاً أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، نقل رسالة واضحة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد فيها على رفضه المطلق ضم أي أراض من دولة فلسطين، كما أكد على استمرار التنسيق الشامل بين الجانبين.



وقال أبو ردينة: إن اللجنة المركزية، قررت استمرار الفعاليات الشعبية السلمية داخل الوطن وخارجه؛ لمواجهة مخططات الضم، مشيراً إلى أن عضو مركزية الحركة، جبريل الرجوب، سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم غد؛ للحديث عن الفعالية المركزية التي

ستقام في الأغوار يوم الاثنين المقبل.





وفيما يتعلق بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية، بقيمة 100 مليون دولار، حسب مقررات الجامعة العربية، قال أبو ردينة: إن الاتصالات في هذا الإطار قائمة ومستمرة على كافة المستويات.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: إن اللجنة المركزية لحركة (فتح) ستبقى في حالة انعقاد، حتى بداية الشهر القادم؛ لمتابعة ملفي سياسة الضم، وكيفية التصدي لها، وملف (كورونا) المتفشي بشكل خارج عن السيطرة في بعض المناطق.