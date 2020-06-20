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الطب الوقائي: رفعنا توصيات لرئيس الوزراء بعد تفشي وباء (كورونا) بالبلاد

الطب الوقائي: رفعنا توصيات لرئيس الوزراء بعد تفشي وباء (كورونا) بالبلاد
ارشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد مسؤول الطب الوقائي في الرعاية الصحية الأولية، علي عبد ربه، أنهم رفعوا توصيات لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تتعلق بالحالة الوبائية في البلاد، وما هو مطلوب خلال الفترة المقبلة، لمواجهة وباء فيروس (كورونا).

وقال عبد ربه لـ"دنيا الوطن": إن كل اللجان المعنية، بما فيها لجنة الطوارئ ولجنة الوبائيات، واليوم المستوى السياسي سيعقد اجتماعات مع اللجنة العليا، والأجهزة الأمنية، وستخرج قرارات وسيعلن عنها في وقت لاحق.

وأوضح أنه يوجد استهتار ولا مبالاة، بل والتشكيك بفيروس (كورونا) وأنه غير موجود، وآن الأوان لأن يقوم كل مواطن بدوره المنوط به، خصوصًا وأن الوضع مُقلق، ووزيرة الصحة قالت: إننا دخلنا مرحلة ثانية من الوباء.

يشار إلى أن وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت ظهر اليوم السبت، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين مرضى سابقين، بينهم 49 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس.

وأوضحت الكيلة، أن الإصابات الجديدة، رفعت الحصيلة منذ صباح اليوم إلى 84 إصابة، والحصيلة الإجمالية في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 954 إصابة.

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