محافظ بيت لحم: 13 مصاباً بفيروس (كورونا) يخضعون للحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ بيت لحم، كامل حميد: إن ثلاثة عشر مصاباً بفيروس (كورونا) يخضعون للحجر الصحي في المركز الوطني، بينهم خمسة من بيت لحم، وسبعة من الخليل، إضافة الى ممرضة في الحجر المنزلي.



وأضاف حميد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المناطق التي تثبت فيها الإصابات، والتي من شأنها محاصرة انتشار الفيروس والحد من نشر العدوى.



وأشار حميد إلى أن الإجراءات تلك، لن تكون كسابقاتها بالإغلاق الشامل للمحافظة، وسيتم التركيز على زيادة الفحوصات، وبخاصة للمواطنين وفئة الموظفين، الذين يتنقلون من وغلى بيت لحم،إضافة إلى نصب الحواجز؛ لفحص اتباع سائقي المركبات العمومية للتعليمات، وتشكيل فرق تفتيش على المنشآت المختلفة؛ للتأكد من

الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وفرض الغرامات على المخالفين.