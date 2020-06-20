كمال الشخرة: فيروس (كورونا) لم يختلف عن موجته الأولى

تعقيباً على حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بشكل مطرد

في فلسطين، قال الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة: إن المخالطة مع مواطنين من داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، زادت من تفشي الوباء.



وقال الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: إن فيروس (كورونا) ليس مؤامرة كما يتعقد البعض، ولم يختلف عن موجته الأولى، ولكنه أصاب كبار السن، ما استدعى إدخال بعضهم للمستشفيات.



وطالب الشخرة المواطنين والمؤسسات بالالتزام بارتداء الكمامة والقفازات، وبإجراءات السلامة العامة، لأن المرض خطير ومنتشر، لافتاً إلى توفر المسموحات الطبية في وزارة الصحة، وأن الطواقم الصحية، تعمل على مدار الساعة لإجراء الفحوصات وحصر الوباء.



وأوضح الشخرة، أن توصيات وزارة الصحة، بضرورة الإغلاق في المناطق، التي تصاب بالفيروس والحد من الحركة دون الإغلاق الشامل، إلا إذا أصبحت المنطقة موبوءة، وهو ما سيتم التأكيد عليه في اجتماع لجنة الطوارئ اليوم.

رام الله - دنيا الوطن