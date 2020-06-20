ارتفاع كبير بإصابات (كورونا) في فلسطين.. و84 إصابة جديدة اليوم السبت



وأفادت، عبر بيان صحفي عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة الخليل.



وأوضحت الكيلة، أن 26 سجلت في مدينة الخليل، و5 في يطا، وإصابة واحدة في السموع.



وتتوزع الحالات النشطة كما يلي: 38 في محافظة القدس، و6 في محافظة رام الله والبيرة، و5 في محافظة بيت لحم، و209 في محافظة الخليل، و5 في محافظة قلقيلية، و21 في محافظة نابلس، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، و4 في محافظة جنين، وإضافة إلى حالتين في محافظة أريحا والأغوار، و15 في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).



وسجلت الضفة الغربية، أمس الجمعة 75 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



تحديث الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين



تحديث الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين



• مجمل الإصابات: 954 إصابة



• مجمل حالات التعافي: 592 حالة



• مجمل حالات الوفاة: 5 حالات



• مجمل الإصابات النشطة: 357



• الحالات النشطة مقسمة كما يلي:



محافظة القدس: 38 حالة



محافظة رام الله والبيرة: 6 حالات



محافظة بيت لحم: 5 حالات

محافظة الخليل: 258 حالة



محافظة قلقيلية: 5 حالات



محافظة نابلس: 23 حالة



محافظة طولكرم: حالة واحدة



محافظة جنين: 4 حالات



محافظة أريحا والأغوار: حالتان



المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15حالة















١٫٣ ألفD Huda Ahmad و١٫٣ ألف شخصًا آخر



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رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، ظهر اليوم السبت، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين مرضى سابقين، بينهم 49 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس.وأفادت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، أن الإصابات الجديدة رفعت الحصيلة منذ صباح اليوم إلى 84 إصابة، والحصيلة الإجمالية في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 954 إصابة.وكانت وزيرة الصحة أعلنت، صباح اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات صباح اليوم إلى 33 إصابة، بينها 32 في محافظة الخليل، ومجمل الإصابات في كافة المحافظات إلى 903 إصابات منذ بدء رصد فيروس (كورونا) في فلسطين.