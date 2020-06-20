المطران حنا: ندعو لحوار وطني شامل وعاجل تكون ثمرته الوحدة وإنهاء الانقسام

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن تراث مدينة القدس ومؤسساتها الثقافية في خطر كبير، وما تتعرض له مدينة القدس اليوم هو أخطر بكثير مما قد يظن البعض، فكل شيء مستهدف في مدينتنا المقدسة بما في ذلك المقدسات والأوقاف والمؤسسات الوطنية والشخصيات الدينية والوطنية والاعتبارية، ناهيك عن سياسة الضم والاستيطان التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ولذلك فإن ما يحدث بحق مدينة القدس خاصة، والقضية الفلسطينية عامة، إنما يجب أن يؤدي إلى الوحدة وإنهاء الانقسام، ونعتقد بأن هذه هي الخطوة اأولى والأساسية المطلوبة من أجل إفشال سياسات الضم والاستيطان، واستهداف القدس ومقدساتها وأوقافها وإنسانها.





وقال: إننا ندعو إلى حوار وطني شامل وعاجل، تكون ثمرته الوحدة وإنهاء الانقسام، وإنهاء الانقسامات لا يلغي خصوصية أي فصيل أو حزب فلسطيني، فكل فصيل هو حر في اختيار خياراته ومواقفه، ولكن يجب أن يكون هذا كله تحت سقف الوطن فلم يعد من المنطق أن تستمر الانقسامات، ونحن في هذا الوضع الرديء من المؤامرات والمشاريع التي تستهدفنا.





رام الله - دنيا الوطنووجه نداء إلى كافة المسؤولين الفلسطينيين، وإلى كافة الأحزاب والتيارات السياسية والمستقلين، بأن يقوموا بدورهم المأمول بوضع حد للانقسامات، والتراشق الإعلامي، والعمل على توحيد الصفوف، لكي نكون أقوياء في مواجهتنا للمؤامرات، التي تستهدفنا، وتستهدف عدالة قضيتنا، وتستهدف مدينة القدس بشكل خاص.