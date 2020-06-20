من قتل القاضي الإيراني رضا منصوري في فندق بالعاصمة الرومانية بوخاريست؟





وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، لوسائل الإعلام الإيرانية: إن منصوري ذهب إلى السفارة الإيرانية، لبحث إمكانية عودته، وإن الشرطة الرومانية، ألقت القبض عليه لأنه مطلوب في طهران.

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة؛ إن قاضياً من رجال الدين الإيرانيين، متهم بالفساد في طهران، ويتهمه نشطاء بانتهاكات لحقوق الإنسان، عُثر عليه ميتاً يوم الجمعة 19 حزيران/ يونيو 2020 في فندق بالعاصمة الرومانية بوخارست.ورضا منصوري، الذي فر من إيران في العام الماضي، واحد من عدد من القضاة، الذين اتهموا بالفساد خلال محاكمة كبرى لمسؤول قضائي كبير سابق، بدأت في طهران بالسابع من حزيران/ يونيو، وفق تقرير لـ (مونتي كارلو) الدولية.وألقت الشرطة الرومانية القبض على منصوري في وقت سابق من الشهر الجاري، وكان من المتوقع أن تصدر محكمة رومانية حكماً في الشهر المقبل حول ما إذا كان يتم تسليمه لإيران.وقالت الشرطة في بوخارست: إن فندقاً عثر على أحد نزلائه ميتاً في الردهة، بعد سقوطه فيما يبدو من طابق أعلى.وقالت الشرطة في بيان "تببن أن الرجل (52 عاماً) مواطن أجنبي متحفظ عليه قضائياً بسبب جرائم ارتكبها في دولة أخرى". وأضافت أن التحقيق جار في وفاته.وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، وفاة منصوري، وقالت: إنها في انتظار تقرير من رومانيا.