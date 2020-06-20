الأسير المريض ياسر ربايعة يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

واعتقل الأسير ربايعة بتاريخ 20/6/2001م في مدينة عسقلان المحتلة، وبقي موقوفاً لمدة ثلاث سنوات منع خلالها من زيارة ذويه، حتى صدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد وعشر سنوات بتهمة الشروع في القتل، قضى منها 19 عامًا.

خضع لعملية جراحية عام 2007م، تم خلالها استئصال جزء من الكبد، وبعد مرور خمس سنوات، تبين إصابته بمرض السرطان في منطقة المستقيم، وتم إجراء عملية جديدة لاستئصال أجزاء من الأمعاء، تفاقم وضعه الصحي بعدها بشكل خطير، جراء مماطلة الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له، خاصة جرعات من الكيماوي في الموعد المحدد.





رام الله - دنيا الوطنيدخل الأسير المريض المصاب بالسرطان، ياسر محمد ربايعة (46 عامًا) من مدينة القدس المحتلة، عامه العشرين في سجون الاحتلال.والأسير ربايعة من مواليد عام 1974م في بلدة العبيدية، وتسكن عائلته في العيزرية شرق القدس المحتلة، وهو متزوج وأب لولد اسمه "محمد" وكان عمره 40 يوماً عند اعتقال والده، وابنة اسمها "لوار" وكان عمرها عام واحد وهي طالبة جامعية اليوم.حالة صحية حرجةوالأسير ياسر ربايعة مصاب بمرض السرطان، ويعاني من أورام سرطانية في الكبد والقولون، ويواجه أوضاعاً صحية صعبة إلى جانب إهمال طبي متعمد من إدارة سجون الاحتلال، وعدم تقديم الرعاية الصحية، حتى بحدها الأدنى.وتوفي والد الأسير ياسر ربايعة عام 2017م، دون أن يستطيع وداعه.