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سوريا: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وارتفاع العدد إلى 198

سوريا: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وارتفاع العدد إلى 198
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 198.

وأوضحت الوزارة، أن 10 من تلك الإصابات هي: لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل، وواحد قادم من لبنان.

كذلك، أعلنت الوزارة شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في البلاد، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 83.

يذكر، أن جديدة الفضل، شهدت تزايداً في حالات الإصابة بـ (كورونا) منذ الإعلان عن وفاة سبعينية بالفيروس قبل أيام، وقد أعلنت وزارة الأوقاف، أمس، تعليق الصلاة بمساجد جديدة الفضل وجديدة عرطوز البلد، على خلفية اكتشاف تلك الإصابات بالمنطقة.

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