الديمقراطية: قضية اللاجئين ليست إنسانية فقط بل وطنية تمثل جوهر الحقوق للشعب الفلسطيني

شعار الجبهة الديمقراطية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن صراعنا ليس بين شعب تجذر في أرضه لآلاف السنين، وكيان غازٍ محتل، وليس فقط من أجل عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، الذي تهجروا عن أرضهم وممتلكاتهم قبل وبعد العام 1948 بفعل المجازر والجرائم، التي ارتكبتها مجموعات الإرهاب الصهيوني، وليس أيضاً من إجل سلام واستقرار، تنعم به كل شعوب هذه المنطقة أو من أجل حرية، ستبقى ناقصة، ما لم ينعم بها الشعب الفلسطيني، بل هو صراع بين كل هذا وبين المكونات التي تشكل عقلية الإرهاب والعنصرية، المتمثلة في متطرفي البيت الأبيض والمستعمرين الصهاينة، الذين يعيشون على خرافات وأساطير تاريخية، ومزاعم دينية، نسجتها الحركة الصهيونية، كي تبرر جريمتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك، في بيان أصدرته الجبهة، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي اعلنته الأمم المتحدة في (6/20) من كل عام، تذكيراً لمن نسي وتناسى من دول العالم، المآسي التي ما زالت الملايين من اللاجئين حول العالم، تئن تحت وطأة نارها، خاصة خلال العقدين الأخيرين، بينما قضية اللاجئين الفلسطينيين، ما زالت هي الأطول والاعقد بين جميع حالات اللجوء على مستوى العالم، وما زال العالم عاجزاً عن تحقيق طموحات وتطلعات اللاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم مطلبهم بالعودة إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا عنها عام 1948.



ورأت الجبهة، أن المواقف الدولية الداعمة لقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم 194 لم تعد كافية ما لم تقرن بإجراءات توفر شبكة أمان سياسي وقانوني، نتيجة السعي الرسمي من قبل الإدارة الأمريكية وإسرائيل الى تصفية حق العودة سواء من خلال استهداف وكالة الغوث والضغط على الدول المانحة لعدم توفير التمويل اللازم، أو عبر العبث بالمكانة القانونية للاجئين، في ظل عجز، وأحياناً طواطؤ وشراكة مع متطرفي الإدارة الأمريكية وإسرائيل في عدوانهما الصريح والمباشر على الحقوق الوطنية الفلسطينية المعترف بها بعشرات القرارات الدولية..



وتعتبر الجبهة الديمقراطية، ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي ليست قضية ارقام او قضية انسانية، بل هي قضية وطنية تمثل محور وجوهر الحقوق الوطنية، ولا يمكن حل القضية الفلسطينية، بعناوينها المتعددة، الا على قاعدة التسليم بحق اللاجئين الفلسطينيين بأرضهم وحقهم القانوني والتاريخي والإنساني بالعودة إليها، وهذا ما يعني أن الحقوق الوطنية هي حقوق موحدة لا تجزأة فيما بينها ولا مقايضة لقضية على حساب اخرى..



إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اليوم العالمي للاجئين، وإذ تؤكد على تمسكها وتمسك كل شعبنا بحقه في العودة، فانها تدعو الأمم المتحدة، بهيئاتها ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة الى الدفاع عن مصداقية القانون الدولي التي تتعرض للانتهاك على يد الثنائي الأمريكي الإسرائيلي، وطالما أن أحد استهدافات حق العودة هو بضرب وكالة الغوث، فاننا ندعو الـ (170) دولة التي صوتت العام الماضي لصالح تجديد التفويض لوكالة الغوث وأيضا الدول التي امتنعت إلى ترجمة هذا الدعم بمعالجة المشكلات المالية، وباعتبار الوكالة أحد أسس الاستقرار في المنطقة..



كما تدعو الجبهة الديمقراطية شعبنا بجميع مكوناته إلى التوحد في الدفاع عن قضية اللاجئين واعتبارها قضية وطنية على سوية القضايا الكبرى التي تستحق أن نضعها في مقدمة الأولويات، وأن نطرحها بشكل موحد وشمولي، والسعي الدائم لحل مشاكل تجمعات اللاجئين الحياتية المباشرة سواء عبر المنظمات الدولية ومؤسساتها أو عبر الدول المضيفة والدول الشقيقة وبما يبقي قضية اللاجئين حية ونابضة بقوتها الى حين العودة الاكيدة والحتمية.