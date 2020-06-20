دولي

الصين: إيواء (مثيري الشغب) من هونج كونج سيلحق الضرر بتايوان

الصين: إيواء (مثيري الشغب) من هونج كونج سيلحق الضرر بتايوان
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة الصينية: إن توفير الحماية (لمثيري الشغب) من هونج كونج، لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب تايوان، كما أنه يمثل تدخلاً في شؤون المدينة، التي تحكمها الصين، مُنددة بخطط تايوان لمساعدة من يقرر من سكان هونج كونج الهروب إلى تايوان.

وقالت تايوان، يوم الخميس، بحسب ما نقلته (رويترز)، إنها ستنشئ مكتباً مخصصاً؛ لمساعدة من يفكرون في مغادرة هونج كونج، مع تشديد بكين قبضتها على تلك المستعمرة البريطانية السابقة، بما في ذلك قانون الأمن الوطني الجديد المزمع.

ويبدأ المكتب الجديد عمله في أول تموز/ يوليو، وهو تاريخ يتسم بالحساسية، حيث إنه اليوم الذي سلمت فيه بريطانيا هونج كونج للحكم الصيني عام 1997 بتعهد استمرار الحريات واسعة النطاق بموجب صيغة الصين "بلد واحد ونظامين".

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: إن خطة "سلطة الحزب التقدمي الديمقراطي" مؤامرة سياسية للتدخل في شؤون هونج كونج، وتدمير استقرارها وازدهارها.

وقال "توفير المأوى واستيعاب الجزيرة لمثيري الشغب والعناصر التي تثير الفوضى في هونج كونج، لن يؤديا إلا إلى استمرار إلحاق الضرر بشعب تايوان".

وأضاف المكتب، أن مؤامرات القوى التي تدافع عن استقلال هونج كونج وتايوان، وتسعى أيضاً لإلحاق الضرر بصيغة "بلد واحد ونظامين" وتقسيم الأمة لن تنجح على الإطلاق.

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