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مصر تدعو مجلس الأمن الدولي للتدخل في محادثات سد (النهضة) الإثيوبي

مصر تدعو مجلس الأمن الدولي للتدخل في محادثات سد (النهضة) الإثيوبي
سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
دعت مصر مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات، حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، قرب الحدود مع السودان.

وتوقفت المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي مرة أخرى، هذا الأسبوع وذلك قبل أسبوعين من بدء تشغيله المتوقع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته (رويترز) "اتخذت جمهورية مصر العربية، هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة، نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية".

وعقدت أحدث جولة من المحادثات في التاسع من حزيران/ يونيو عبر الفيديو، وجاءت بعد عقد جولة سابقة من المفاوضات في واشنطن، انتهت دون اتفاق في شباط/ فبراير.

وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على النيل في الحصول على ما يلزمها من المياه العذبة، وترى أن السد يمثل تهديداً وجودياً محتملاً، وتحرص على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً، يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل، وآلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد.

ويمثل هذا السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، محور مساعي إثيوبيا؛ كي تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا.

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