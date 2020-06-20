شاهد: لليوم الثاني على التوالي.. قوات الاحتلال تبحث عن جندي مفقود

نشر موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال، تواصل لليوم الثاني على التوالي، البحث عن الجندي الإسرائيلي، (عديال فيشلر) المفقود منذ يوم الخميس.





وأفاد الموقع الإسرائيلي: أن مئات الجنود وقوات الشرطة، يشاركون في عمليات البحث، "وقد تم استبعاد المخاوف من وقوع حادث قومي"، الجندي خرج من بوابة قاعدة (شيزفون) يوم الخميس حوالي الساعة التاسعة مساء، وكان يرتدي الزي العسكري (ب) الميداني، ويرتدي قبعة عسكرية، ويحمل سلاح (M16).





وكشف (والا) تشارك في عمليات البحث قوات من الشرطة، ومتطوعون من وحدة الإنقاذ (إيلات- أيلوت) والمئات من الجنود، بينهم أفراد من الشرطة العسكرية، وأفراد من وحدة فرع العثور على المفقودين التابع لقسم القوى البشرية في الجيش، حيث قاموا بتمشيط القاعدة والمناطق المحيطة بها، بالإضافة لقيام مروحية تابعة للشرطة بعملية تمشيط جوية للمنطقة، وكذلك مروحيات تابعة للجيش، كما تم استخدام وسائل تكنولوجية متطورة ولا زالت عمليات البحث والتمشيط جارية حتى هذه اللحظة.