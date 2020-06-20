نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني: المزارعون يمرون بوضع صعب وصرف الرواتب أثر سلباً علينا

قالت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني: "إن مزارعي القطاعات الأساسية الثلاثة، الدجاج اللاحم، والحبش، والبياض في قطاع غزة، يمرون بوضع صعب للغاية، بسبب تدني الأسعار للمنتجات الثلاثة، وهو ما ينذر بخطورة كبيرة على هذه القطاعات.







وأكدت النقابة في بيان لها، أن تقديراتها تفيد بأن عدم صرف الرواتب، لها انعكاساتها على هذه القطاعات.





وشهدت أسعار اللحوم والدجاج وملحقاتها في أسواق قطاع غزة اليوم السبت 20 حزيران/ يونيو 2020، استقراراً وسط تقلبات واضحة على الأسعار بين الحين والآخر، وخاصة سعر الدجاج وملحقاته.







رام الله - دنيا الوطن