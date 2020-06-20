دولي

الهند: أعداد مصابي (كورونا) ترتفع بسرعة والحصيلة اليومية تجاوزت 14500 إصابة

الهند: أعداد مصابي (كورونا) ترتفع بسرعة والحصيلة اليومية تجاوزت 14500 إصابة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الهند، خلال الساعات الـ 24 الماضية 14500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ما يرفع الحصيلة إلى أكثر من 395 ألفاً، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 13 ألفاً، بعد تسجيل 375 وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت: إن أكثر من 268 ألف شخص، يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، فيما تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 9120 شخصاً ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي فيروس (كورونا) إلى نحو 214 ألف شخص، وفق (روسيا اليوم).

وباتت الهند تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضرراً من تفشي فيروس (كورونا)، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، من حيث عدد الإصابات.

وعلى الرغم من الزيادة في عدد الإصابات، وجهت السلطات الهندية في وقت سابق، بالخروج التدريجي من نظام العزل الصحي، في مرحلة أولى من رفع القيود، التي تم فرضها في إطار التصدي لتفشي فيروس (كورونا).

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