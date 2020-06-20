شؤون فلسطينية

(كورونا): قفزة قياسية في فلسطين.. 33 إصابة صباح اليوم السبت

(كورونا): قفزة قياسية في فلسطين.. 33 إصابة صباح اليوم السبت
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات صباح اليوم إلى 33 إصابة، بينها 32 في محافظة الخليل، ومجمل الإصابات في كافة المحافظات إلى 903 إصابات منذ بدء رصد فيروس (كورونا) في فلسطين.

وأفادت وزيرة الصحة، صباح اليوم السبت، عبر بيان صحفي عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة الخليل.

وأوضحت الكيلة، أن 26 سجلت في مدينة الخليل، و5 في يطا، وإصابة واحدة في السموع.

وتتوزع الحالات النشطة كما يلي: 38 في محافظة القدس، و6 في محافظة رام الله والبيرة، و5 في محافظة بيت لحم، و209 في محافظة الخليل، و5 في محافظة قلقيلية، و21 في محافظة نابلس، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، و4 في محافظة جنين، وإضافة إلى حالتين في محافظة أريحا والأغوار، و15 في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وسجلت الضفة الغربية، أمس الجمعة 75 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

السبت- الساعة 8:00 صباحاً.

تحديث الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين

مجمل الإصابات: 902 إصابة.

مجمل حالات التعافي: 592 حالة.

مجمل حالات الوفاة: 5 حالات.

مجمل الإصابات النشطة: 305 حالات.

• الحالات النشطة مقسمة كما يلي:

محافظة القدس: 38 حالة.

محافظة رام الله والبيرة: 6 حالات.

محافظة بيت لحم: 5 حالات.

محافظة الخليل: 209 حالات.

محافظة قلقيلية: 5 حالات.

محافظة نابلس: 20 حالة.

محافظة طولكرم: حالة واحدة.

محافظة جنين: 4 حالات.

محافظة أريحا والأغوار: حالتان.

المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15 حالة.

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