شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الضفة

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الضفة
صورة أرشيفية لجنود الاحتلال أثناء تنفيذهم حملات اعتقال بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة مواطنين من الضفة، بعد عملية دهم وتفتيش، وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب علي أبو صالح من بلدة عرابة خلال توجهه إلى مدينة رام الله صباحاً.

ومن بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقل مستعربون شاباً لم تعرف هويته بعد، وقد استخدموا مركبة مدنية فلسطينية.

كما اعتقلوا من البلدة، الشاب وائل كميل بالقرب من معسكر سالم غرب جنين، عقب استدعائه للتحقيق.

واعتقل جيش الاحتلال، الشابين عبد الرحمن الحاج حسن، ومحمد نوفل، خلال تواجدهما قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.

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