الصحة: تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة الخليل.



وأوضحت الكيلة في بيان صحفي عبر صفحة الوزارة الرسمية على (فيسبوك)، أن 26 سجلت في مدينة الخليل، و5 في يطا، وإصابة واحدة في السموع، ما يرفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 إصابات، بينها 305 نشطة.



وتتوزع الحالات النشطة كما يلي: 38 في محافظة القدس، و6 في محافظة رام الله والبيرة، و5 في محافظة بيت لحم، و209 في محافظة الخليل، و5 في محافظة قلقيلية، و20 في محافظة نابلس، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، و4 في محافظة جنين، وإضافة إلى حالتين في محافظة أريحا والأغوار، و15 في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).