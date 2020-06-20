حالة وفاة و303 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، تسجيل حالة وفاة و303 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 304، والمصابون إلى 20339 مصاباً.



ووفقاً للمعطيات الصادرة عن الوزارة، وصفت الحالة الصحية لـ 39 مصاباً بالخطيرة، منهم 29 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.



ويبلغ عدد الحالات النشطة 4449 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 15586 بعد تسجيل 54 حالة تعاف جديدة.