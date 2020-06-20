دولي

شاهد: شرطي إيطالي يجبر تونسيين على صفع بعضهم بطريقة مُهينة

شاهد: شرطي إيطالي يجبر تونسيين على صفع بعضهم بطريقة مُهينة
مشهد من الفيديو
ظهر مقطع فيديو، شرطي إيطالي، يجبر مهاجرين تونسيين موقوفين في أحد مراكز الشرطة على صفع بعضهما البعض.

وأخفق أحد الشباب في توجيه صفعة قوية لزميله، فقام الضابط بصفعة بنفسه لحثه على توجيه ضربة أكثر قوة. وبدا واضحا على الشباب الخوف الشديد، الذي دفعهم إلى تنفيذ كل ما يقوله الشرطي، الذي كان يحيط به عدد من الشرطيين ويشاهدون ما يحدث دون تدخل.


 


ودان "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، الإهانة التي تعرض لها المهاجران التونسيان في أحد مراكز الشرطة بإيطاليا.

وندد المنتدى بـ"تواصل الدوس على كرامة التونسيين"، مشيرا إلى أن هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تطال المهاجرين غير النظاميين التونسيين في أوروبا، وتعزز كراهية الأجانب، بحسب مانقلت "موزاييك إف إم".

وأشار إلى أن خطورة هذه الممارسات تكمن في أنها أصبحت تتم في مؤسسات تعنى نظريا بحماية المهاجرين، إضافة إلى الظروف الإنسانية الصعبة التي يتواجد فيها العشرات من التونسيين حاليا في مراكز الاحتجاز، بعد وصولهم خلال هذه الفترة بطريقة غير نظامية.

ودعا المنتدى السلطات التونسية لوقف مسارات التعاون مع الدول الأوروبية التي لا تحترم حقوق المهاجرين.

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