"سوبر دوبر".. مواصفات خيالية لصاروخ ترامب المفضل

نشرت مجلة Popular Mechanics الأميركية، م



ووفقا لما نقلت "المرصد" عن المجلة، قال ترامب: لدينا الصاروخ "المخادع السوبر" وهو "أسرع 17 مرة مما لديهم (روسيا والصين) حاليًا، وينطلق بسرعة تساوي 15 ألف كلم/ساعة، أو 12 ماخ، مشيرا إلى أن الصاروخ أسرع بثلاث مرات تقريبًا من الأسلحة الروسية أو الصينية التي تفوق سرعة الصوت، فيما يشير الخبراء إلى أن صاروخ أفانغارد الروسي تصل سرعته إلى 27 ماخ.



وأضاف في لقاء آخر: "إننا نقوم ببناء المئات من السفن الجديدة والقاذفات والمقاتلات النفاثة والمروحيات والدبابات المتطورة والأقمار الصناعية والصواريخ والقذائف"، متابعًا: "دينا حاليًا صاروخ أسرع من الصوت ينطلق بسرعات تفوق بـ17 ضعفا أسرع صاروخ متوفر حاليًا في العالم ويمكنه إصابة هدف على بعد 1600 كم في غضون 35 سم من نقطة المركز".



ويشير الخبراء إلى أن السلاح الذي يقصده الرئيس ترمب في تصريحاته من بين كل هذه الأسلحة، هو الصاروخ ARRW طراز AGM-183 الذي تتطابق مواصفاته بدرجة كبير مع المعلومات التي جاءت على لسان ترمب في وصفه للصاروخ سوبر دوبر أو الصاروخ المخادع.



وتبلغ سرعة هذا الصاروخ 12 ماخ ويصل نطاقه إلى حوالي 1600 كم ويستطيع إصابة هدفه في حوالي سبع دقائق، وبالمقارنة، يستغرق صاروخ كروز "توماهوك" حوالي ساعة وعشرين دقيقة لإصابة نفس الهدف.





علومات جديدة عن "الصاروخ المخادع" أو "سوبر دوبر"، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.