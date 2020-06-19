شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين جنوب قلقيلية وآخر بالعيسوية

الاحتلال يعتقل شابين جنوب قلقيلية وآخر بالعيسوية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، شابين خلال تواجدهما قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، بينما اعتقلت شابا آخر من بلدة العيساوية في القدس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الرحمن ماجد محمد الحاج حسن (18 عامًا) ومحمد محمود نوفل (17 عامًا) أثناء تواجدهما قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن عليان من بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية في مناطق مختلفة بمدن وقرى الضفة الغربية والقدس.

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