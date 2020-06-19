شاهد: وزيرة الصحة تتحدث عن آخر مستجدات فيروس (كورونا) بفلسطين





وفيما يلي المقابلة كاملة:









رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة: لدينا أزمة حقيقية في إيجاد أماكن للحجر الصحي، ونوصي بعض المصابين بالحجر في منازلهموكشفت الوزيرة خلال مقابلة لها مع تلفزيون (فلسطين)، أن الوزارة وصلتها حالات في الخليل مصابة بفيروس (كورونا) وعليها أعراض، وإحدى الحالات احتاجت لغرفة العناية المكثفة ولا تزال بها.وأضافت: "الخليل لديها أكثر عدد من العمال، يتحركون دخولاً وخروجًا وخاصة في منطقة الظاهرية، وبالتالي من هناك حدث ذلك، وأيضا هناك أفراح وأهلنا في الخليل خيّرين ودائما عندهم عزائم ودعوات وأخرى".وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الجمعة إلى 75 إصابة، ووصلت حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 870 إصابة، بينها 273 إصابة نشطة.