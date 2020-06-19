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السعودية: حالات الإصابة بفيروس (كورونا) تجاوزت 150 ألفا

السعودية: حالات الإصابة بفيروس (كورونا) تجاوزت 150 ألفا
مصلون داخل أحد الجوامع في العاصمة السعودية الرياض
رام الله - دنيا الوطن
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في السعودية 150 ألفا يوم الجمعة بعد زيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال الأيام العشرة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية وفق (رويترز) تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة مما يرفع عدد الإصابات إلى 150292 مع 1184 حالة وفاة. وتجاوزت المملكة حاجز 100 ألف حالة إصابة بالفيروس في السابع من يونيو حزيران.

وواصلت أعداد الإصابات الجديدة الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية مع بدء السلطات في تخفيف القيود على التنقل والسفر في 28 مايو أيار.

وفرضت السلطات هذه القيود في مارس آذار للحد من تفشي الفيروس، وأعلنت السلطات الشهر الماضي أن الحظر المفروض على أنحاء المملكة سيُرفع تماما في 21 يونيو حزيران باستثناء مدينتي مكة وجدة.

وقالت مصادر مطلعة على ملف الحج لرويترز في وقت مبكر من الشهر الحالي إن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا.

ويبلغ عدد الحجاج سنويا حوالي 2.5 مليون. وطلبت السعودية من المسلمين في مارس آذار تعليق خطط الحج ووقف العمرة حتى إشعار آخر.

وأعداد الإصابات في السعودية هي الأعلى من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت في مجموعها 366677 حالة إصابة و 2072 حالة وفاة.

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