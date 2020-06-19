دولي

الخطوط الجوية التركية تستأنف الرحلات إلى الولايات المتحدة

الخطوط الجوية التركية تستأنف الرحلات إلى الولايات المتحدة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استأنفت الخطوط الجوية التركية تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة بعد أكثر من شهرين، إذ تخفف تركيا القيود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأقلعت طائرتان متجهتان إلى واشنطن العاصمة وشيكاجو من مطار إسطنبول الساعة 1800 و1805 بتوقيت جرينتش على الترتيب، وفق (رويترز).

أعادت تركيا فتح المطاعم والمقاهي وسمحت بالرحلات الجوية بين المدن والسفر البري، وألغت أوامر بملازمة المنازل خلال عطلة نهاية الأسبوع هذا الشهر.

واستأنفت الناقلتان التركيتان الخطوط الجوية التركية وبيجاسوس أيضا بعض الرحلات الدولية.

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