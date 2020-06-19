أوروبا للولايات المتحدة: لن ندعم عقوبات أحادية الجانب على إيران



وقال الوزراء بعد مناقشة قضية إيران في برلين ”لن نؤيد قرارا مثل هذا، حيث سيكون غير متوافق مع جهودنا الحالية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)“.



ويعمل الدبلوماسيون الأوروبيون على التوصل إلى حل وسط، لكن ليس واضحا ما إذا كانوا سيتمكنون من إرضاء الولايات المتحدة، وكذلك روسيا والصين اللتين لا تزالان في الاتفاق، شأنهما شأن الدول الأوروبية الثلاث.



وقالت الدول الثلاث ”نعتقد أن رفع الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية ... سيحمل تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين“، وأضافت أنها تنسق مع الصين وروسيا بشأن القضية.



وخلال حديثه في مؤتمر صحفي عبر الهاتف يوم الجمعة، رفض مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى إيران برايان هوك التعليق بشأن حل وسط محتمل



وقال "لا يمكن لأحد أن يقول إن سلوك إيران منذ عام 2015 يستحق رفع حظر الأسلحة".



وأعرب وزراء الدول الأوروبية الثلاث عن أملهم في عقد اجتماع وزاري مع إيران لمناقشة انتهاكاتها للاتفاق النووي، وتقييم آلية أطلقوها في يناير كانون الثاني بهدف حل الخلافات في إطار الاتفاق.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة أنها لن تدعم الجهود الأمريكية أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها قالت إنها تريد الحوار مع طهران بشأن انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم عام 2015.وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر تشرين الأول أجل حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. وتقول الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 إنها ترغب في تمديد الحظر، وفق ما نقلته (رويترز).وإذا لم يمدد مجلس الأمن الدولي الحظر فإن واشنطن هددت باللجوء إلى آلية حددها الاتفاق النووي تقضي بالعودة الفورية لفرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران. ومن المرجح أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انهيار الاتفاق النووي.وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث في بيان ”نعتقد اعتقادا راسخا أن أي محاولة أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب سلبية خطيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.