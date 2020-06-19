تجمع تضامن الجنوب العالمي يدعو إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

شاركت اكثر من 250 شخصية اعتبارية من جنوب أفريقيا، ومن ضمنها الرئيس الأسبق للجمهورية خاليما خوتنلانتي موتلانتي، بالتوقيع على العريضة التي اطلقها تجمع الجنوب العالمي وتبنتها جمهورية جنوب افريقيا لمعارضة وادانة التحرك الإسرائيلي لضم اراض فلسطينية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.



حيث اطلق التجمع عريضة تضامنية موقعة من نخبا سياسية رسمية وحزبية ونقابية وأكاديمية وشخصيات اعتبارية من قارات اسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية تطالب بفرض العقوبات الدولية على إسرائيل العنصرية في إطار التحرك لما أسموه وقف سرقة القرن التي يقوم بها ترامب -نتنياهو.



وقد أدانت العريضة بشدة مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية والإنكار الإجرامي للحقوق الفلسطينية المشروعة، معتبرة مخططات الضم الإسرائيلية اللبنة الأولى في البدء بنتفيذ صفقة القرن التي تقوض المبادئ الأساسية للقانون الدولي بما في ذلك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال الضم بالقوة.



كما وشددت العريضة على أن العنف الإسرائيلي المتصاعد وبدون عقاب هو ما شجع الموقعين عليها للإستجابة المباشرة وبدون تردد لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي دعت الدول لإتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل لوقف الضم وحرمان الفلسطيني من حقوقهم السياسية والإنسانية، معتبرة بأن الضم هو نتيجة تعقيد الحكومات الإسرائيلية لعملية المفاوضات التي استمرت لعقود مع الفلسطينيين من أجل زيادة سرقة الأراضي الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين بالقوة منها، وتوسيع مستوطناتها

غير الشرعية بتشجيع ودعم سخي من الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تقويض أي إمكانية لتحقيق سلام عادل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين.



كما صادق الموقعون علي المطالبة بحظر تجارة السلاح مع أسرائيل، وحظر العلاقات العسكرية- الأمنية، اضافة لتعليق اتفاقيات التجارة الحرة معها، وحظر التجارة مع المستوطنات. وتعهد الموقعون بالمضي قدما من أجل متابعة تنفيذ هذه المطالب امام الجهات الرسمية.



أما المطالب التي حددتها العريضة فهي كالتالي:



· تبني اصدار قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض عقوبات هادفة على إسرائيل ، بما في ذلك الحظر العسكري ، كإجراء مضاد لوقف ضمها الفعلي وغير الشرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة ، وتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذ القرار إضافةلوقف انتهاكاتها الصارخة الأخرى للقانون الدولي.



· تعزيز عمل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالفصل العنصري لمعالجة تعدي إسرائيل على السكان الأصليين لفلسطين.



· ضمان تفعيل وتحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المرتبطة في الأعمال التجارية مع الاستيطان الإسرائيلي غير االشرعي.



· دعم استمرار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



بدورها ثمنت السفير حنان جرار سفير فلسطين لدى جنوب أفريقيا نيابة عن شعبنا و قيادته السياسية هذه الخطوة التضامنية المتقدمة والتي تقودها النخب الجنوب أفريقية بكافة أطياف مجتمعها السياسي والمدني والديني وعلى رأسهم رئيس جنوب أفريقيا السابق خاليما موتلانتي معربة عن أمل شعبنا بأن يتم ترجمة هذه العريضة إلى خطوات رسمية حازمة من مختلف دول العالم المحبة للسلام من أجل محاسبة إسرائيل وحكومتها العنصرية، وأشادت بهذه المبادرة التي تعبر عن إراده جنوب أفريقيا حكومة وشعبا و تجسيدا للمبادئ السامية التي تؤمن بها جنوب أفريقيا لتحقيق العدل و الأمن و السلام و المساواة و حرية الشعوب المضطهدة.