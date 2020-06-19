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لبنان: موقف شديد اللهجة من نقيب الأطباء بشأن النرجيلة

لبنان: موقف شديد اللهجة من نقيب الأطباء بشأن النرجيلة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شدّد نقيب الأطباء اللبناني ​شرف أبو شرف على "ضرورة منع النرجيلة في الأماكن العامة في ظل استمرار أزمة ​فيروس (كورونا) وما بعدها إضافة الى تطبيق ​القانون 174​ بما فيه من أهمية لحماية ​الصحة العامة".

وأشار أبو شرف، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنّ "​التدخين​ على أنواعه يزيد خطر الإصابة بفيروس ​كورونا​ وخصوصا النرجيلة من خلال تكرار حركات الاتصال بين الوجه واليدين ومشاركة مختلف أجزاء النرجيلة ومن خلال ضرب مبدأ التباعد الاجتماعي وزيادة الاستعداد لعدوة الجهاز التنفسي".

ودعا ​الحكومة​ الى "عدم التفريط بما أنجز بما يتعلق بمحاربة كورونا وعدم خوض مغامرة يمكن أن تعيدنا الى المربع الأول تحت حجج اقتصادية واهية لقلة من المستفيدين لا توازي صحة اللبنانيين، وللاستفادة من المرحلة لتحسين صحة اللبنانيين ومساعدتهم على التخلص من جائحة أخرى هي النرجيلة لا تقل خطورة عن (كورونا)".

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