فعاليات منددة بخطة الضم ومصادرة الأراضي في الضفة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدى مئات المواطنين صلاة الجمعة اليوم على أراضي مهددة بالمصادرة، في عدة مناطق بالضفة الغربية، أعقبها مواجهات مع قوات الاحتلال إثر قمعها للمشاركين نتج عنها عدة إصابات بالرصاص والاختناق بقنابل الغاز.



ففي سلفيت وللأسبوع الرابع على التوالي أدى المواطنون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة قرب مستوطنة رفافا الجاثمة على أراضي بلدة حارس.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز مما أي لإصابة عدد منهم بالاختناق.



وغرب مدينة أريحا، أدى مواطنون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في تجمع "عرب المليحات"، مرددين شعارات رافضة للاستيطان وخطة الضم.



أما في قلقيلية، فقد ذكرت مصادر محلية بأن شابا أصيب بشظايا الرصاص الحي فيما أصيب العشرات بحالات الاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية.



وفي رام الله اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اعتدت على مسيرتين في قربة نعلين وقرب الحاجز الشمالي لمدينة البيرة واللتان خرجتا رفضاً لخطط التهويد والضم الاسرائيلية لمساحات واسعة من الضفة الغربية.