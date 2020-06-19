الديمقراطية ترفض استخدام القوة المفرطة ضد عائلة وشاح وتدعو لتشكيل لجنة تحقيق

المناضلة أم الأسير جبر وشاح

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها المطلق لما جرى أمس في مخيم البريج وسط قطاع غزة، واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين من عائلة وشاح وخاصة على الأيقونة المناضلة أم الأسير جبر وشاح.



وشددت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" على أن إنفاذ القانون لا يعني التعدي على المواطنين وهدر كرامتهم، مطالبة الأجهزة الأمنية بصون كرامة المواطن ودعم صموده ونضاله على أرضه، والإفراج عن كافة الموقوفين على خلفية إشكال عائلة وشاح.



وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بمطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق بشكل عاجل بمشاركة الفصائل الفلسطينية لمعالجة تداعيات ما جرى مع عائلة وشاح والكشف عن نتائجها للرأي العام المحلي ومحاسبة المسؤولين .